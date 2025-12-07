Messi amplía su leyenda: alcanza 47 títulos tras conquistar la MLS Cup

Con la MLS Cup lograda este sábado, Lionel Messi continúa consolidándose como el futbolista más laureado de la historia. El delantero argentino ha levantado 47 trofeos colectivos en sus 22 temporadas como profesional, además de una extensa lista de reconocimientos individuales que lo mantienen como una de las máximas figuras del fútbol mundial.

A nivel de clubes, con el FC Barcelona conquistó 10 Ligas, siete Copas del Rey y ocho Supercopas de España. Con el Paris Saint-Germain sumó dos títulos de Ligue 1 y una Supercopa de Francia. En su etapa con el Inter Miami, ha obtenido la Leagues Cup, la Supporters’ Shield (título de la temporada regular de la MLS, considerado histórico en Estados Unidos) y ahora la MLS Cup, el campeonato absoluto de la liga.

Este nuevo título le permite ampliar su ventaja sobre otros grandes nombres del fútbol como Dani Alves (43), Andrés Iniesta (38), Gerard Piqué (38) y Maxwell (37) dentro del ranking de jugadores más ganadores.

En el plano internacional, Messi ha conquistado cuatro Champions League, tres Mundiales de Clubes y tres Supercopas de Europa con el Barcelona. Con la selección argentina, su palmarés incluye un Mundial, dos Copas América, una Finalissima, un Mundial Sub-20 y la medalla de oro olímpica en Pekín 2008.

En lo individual, el astro argentino acumula ocho Balones de Oro, seis Botas de Oro, múltiples premios MVP y distinciones como The Best, FIFA World Player, FIFPro World XI, así como reconocimientos en Mundiales y Copa América. En 2025 también fue máximo goleador de la temporada regular de la MLS y lidera el ranking histórico de asistencias en el fútbol.

De cara a 2026, Messi apunta a un nuevo desafío: conquistar la Concachampions con Inter Miami, mientras se prepara para seguir ampliando su legado a las puertas de cumplir 39 años.