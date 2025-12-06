PNC detiene a hombre viralizado en redes por hurto en un bus

La Policía Nacional Civil (PNC) detuvo a Salvador Antonio Escobar, de 68 años, luego de que fuera identificado en un video difundido en redes sociales registrando la mochila de un pasajero abordo de un transporte colectivo que hace recorrido entre Izalco y Sonsonate.

Tras la denuncia ciudadana, las autoridades verificaron el material audiovisual y procedieron a su ubicación y captura. De acuerdo con la PNC, Escobar posee antecedentes por hurto, robo y lesiones, y ha sido detenido en nueve ocasiones entre 1999 y 2023 por delitos similares.