Rusia seguirá modernizando su triada nuclear en los próximos años

Moscú, 26 dic (EFE).- El plan de desarrollo de las Fuerzas Armadas de Rusia prevé en los próximos años la modernización de la triada nuclear del país, según informó hoy el Kremlin.

«Se está prestando especial atención a la mejora de las capacidades de las fuerzas terrestres, el mantenimiento y la modernización de la triada nuclear, el desarrollo de un sistema universal de defensa aérea y el aumento del potencial de exportación de armas y equipos rusos», se indica en un informe que fue analizado hoy por el presidente ruso, Vladímir Putin, con altos funcionarios de su país.

Las Fuerzas Nucleares Estratégicas rusas, también conocidas como la triada nuclear, están compuestas por misiles intercontinentales, que pueden portar varias cargas nucleares; los submarinos atómicos y la aviación estratégica

El programa discutido se implementará entre los años 2027 y 2036, según el documento.

Además, se prevé el uso generalizado de la inteligencia artificial en las Fuerzas Armadas del país.

«El Programa Estatal de Armamento para el período 2027-2036 prevé la implementación generalizada de tecnologías innovadoras, incluida la inteligencia artificial», señala el documento.

En los últimos años Rusia multiplicó por 22 la producción de armas y municiones, dijo el propio Putin durante la reunión.

Según Putin, el ejército ruso adquiere ahora una experiencia muy valiosa en el marco de la operación militar en Ucrania, que define la nueva imagen de las Fuerzas Armadas del país.

El pasado junio, Putin exigió la creación de un Plan Estatal de Defensa hasta 2036 que aproveche las experiencias bélicas en Ucrania y las tendencias modernas del desarrollo de armas a nivel mundial.

Según Putin y el Estado Mayor ruso, a día de hoy, el 95 % del armamento de las Fuerzas Nucleares Estratégicas ya ha sido modernizado.

