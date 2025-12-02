Selección femenina debutará en las eliminatorias mundialistas

La Selección Femenina Mayor hará su debut en Casa. La Selecta femenina se enfrentará contra Honduras para el juego de eliminatoria mundialista Brasil 2027, en el estadio Jorge «El Mágico» González.

«¡Eliminatoria Mundialista en el Mágico! Nuestra Selecta Femenina Mayor regresa al Estadio Nacional Jorge “El Mágico” González para el juego de eliminatoria mundialista Brasil 2027», mencionó La Selecta en redes sociales.

La Selección Femenina se encuentra ubicada en el grupo “F” junto a sus similares de Trinidad y Tobago, Honduras y Barbados.

Los Precios para este partido son: Tribuna Baja: $6; Tribuna Alta: $3 y General Oriente: $2. Entradas disponibles en Smart Ticket: 🌐 https://url-shortener.me/II