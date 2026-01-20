ANDA repara fuga de agua en Mejicanos y advierte deficiencia en la zona

La Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) informó que su equipo técnico de la región Metropolitana realiza trabajos de reparación de una fuga de agua potable localizada en la colonia San Mauricio, sobre la 75 avenida norte, en el distrito de Mejicanos.

De acuerdo con la institución, las labores se ejecutan con el objetivo de restablecer el servicio a la brevedad posible; sin embargo, mientras se desarrollan las intervenciones, el suministro de agua podría presentar deficiencias temporales en la zona afectada.

ANDA hizo un llamado a la población a reportar cualquier incidencia relacionada con el servicio a través de su Call Center 915 o por medio de WhatsApp al 7838-1462, canales habilitados para atender reportes y solicitudes ciudadanas.

La autónoma reiteró su compromiso de brindar atención oportuna a las afectaciones en la red de distribución y agradeció la comprensión de los usuarios mientras se concluyen los trabajos de reparación.