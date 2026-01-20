Tour El Salvador avanza con la Etapa 3 y recorre puntos estratégicos del país

La Etapa 3 del Tour El Salvador dio inicio este martes con un recorrido de 89.4 kilómetros, reafirmando la proyección del país como sede de eventos deportivos internacionales de alto nivel. La jornada partió desde Walmart Constitución y finaliza en el periférico Claudia Lars, atravesando importantes rutas y destinos estratégicos del territorio nacional.

El trazado conecta la calle a Quezaltepeque, San Juan Opico, la carretera Panamericana, la calle al Parque Natural Cerro Verde, la carretera a Sonsonate y el periférico Claudia Lars, un recorrido que pone en evidencia la capacidad logística, vial e institucional que El Salvador ha fortalecido para albergar competencias de carácter internacional.

Durante esta etapa, las ciclistas enfrentan un trayecto exigente tanto por la distancia como por la diversidad geográfica, que combina zonas urbanas, carreteras principales y áreas cercanas a destinos naturales emblemáticos del país.

El desarrollo del Tour El Salvador cuenta con el acompañamiento del Gobierno del presidente Nayib Bukele, como parte de una estrategia que busca posicionar al país en el mapa del deporte internacional, impulsar el turismo y proyectar una imagen moderna y organizada a nivel regional y mundial.

Con cada etapa, El Salvador consolida su apuesta por el deporte como herramienta de promoción, desarrollo y proyección internacional.