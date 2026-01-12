Capturan a hombre acusado de intentar quemar vivo a un menor en San Miguel Centro

La Policía Nacional Civil (PNC) capturó a Edmin Ociel Velásquez Guevara, de 41 años, en San Miguel Centro, acusado de intento de homicidio en perjuicio de un menor de edad.

De acuerdo con el reporte policial, Velásquez Guevara se encontraba consumiendo bebidas alcohólicas junto a un adolescente de 17 años cuando, tras una discusión, le lanzó gasolina en el cuerpo y posteriormente le prendió fuego.

La víctima fue auxiliada y trasladada de emergencia a un hospital, donde recibe atención médica debido a las quemaduras sufridas en distintas partes de su cuerpo.

Las autoridades informaron que el detenido será remitido por el delito de intento de homicidio, mientras continúan las investigaciones para esclarecer por completo lo ocurrido.