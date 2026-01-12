Ewa Pajor, pichichi de la Liga F, fue elegida la mejor jugadora del mes de diciembre

Madrid, 12 ene (EFE).- La futbolista polaca del FC Barcelona, Ewa Pajor, pichichi de la Liga F, ha sido elegida la mejor jugadora del mes de diciembre de la competición, según el galardón ‘Player of the mont’ que otorga EA Sports a las más destacadas a lo largo del año, dado a conocer este lunes.

La delantera polaca sumó dos goles en dos encuentros ligueros, ante el Costa Adeje Tenerife y FC Badalona y se erigió en la pichichi de la competición, con quince goles en trece partidos, además de tres asistencias en 934 minutos, seguida de su compañera en el equipo azulgrana Claudia Pina y Edna Imade (Real Sociedad), ambas con 11 goles.

Junto a Pajor estaban nominadas para las votaciones que se abrieron el pasado 24 de diciembre: Eva Navarro (Real Madrid), Rosa Márquez (Sevilla FC), Ainhoa Marín (Deportivo Abanca), Malou Marcetto (Madrid CFF), Carla Andrés (SD Eibar) y Daniela Agote (Athletic Club).

La atacante se une así a la lista de las mejores jugadoras de los meses anteriores: Luany (Atlético de Madrid), Imade (Real Sociedad) y Pina (FC Barcelona).

Ewa Pajor recibirá el galardón en los momentos previos al partido entre el FC Barcelona y el Atlético de Madrid, correspondiente a la decimoséptima jornada de la Liga F, que se disputará el miércoles 14 de enero (19.00 horas) en el estadio Johan Cruyff, de la Ciudad Condal. EFE

