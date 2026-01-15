Capturan a supuesto responsable de un homicidio en Apopa

La Policía Nacional Civil (PNC), informó por medio de redes sociales sobre la captura de un hombre quien presuntamente mató a una personas tras atacarla con un arma blanca en Apopa, San Salvador Oeste.

«Reportamos un homicidio en Apopa, San Salvador Oeste. La víctima es un hombre que fue lesionado con arma blanca», indicó la PNC.

De acuerdo con las declaraciones brindadas por la Policía Nacional Civil, el responsable ya fue identificado como Alejandro José Díaz Nolasco, de 20 años de edad.

«El responsable ya fue capturado, lo identificamos como Alejandro José Díaz Nolasco, de 20 años de edad, quien confesó que cometió el crimen debido a que quería quedarse con la casa de la víctima ya que vivía solo. Será remitido por homicidio», agregó la PNC.