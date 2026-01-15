Delegaciones internacionales continúan arribando en El Salvador para competir en la Vuelta Ciclística Femenina

Este miércoles arribaron al Aeropuerto Internacional de El Salvador San Óscar Arnulfo Romero y Galdámez las delegaciones del XDS China Women Cycling Team, Laboral Kutxa Team y ODL Team Kiwi Atlántico, este último procedente de España, quienes se suman a los equipos internacionales que participarán en la próxima competencia ciclística femenina que se desarrollará en el país.

Las ciclistas expresaron su entusiasmo por volver a competir en territorio salvadoreño. “Venimos con muchas ganas. El año pasado fue una experiencia muy buena y también tuvimos muy buenos resultados. Esperamos mejorar lo conseguido el año pasado”, afirmó Naia Amondarain, corredora española.

Las atletas del ODL Team – Kiwi Atlántico – Graega llegaron con la ilusión de posicionarse en los primeros lugares de la vuelta ciclística, evento que se desarrolla bajo el marco regulatorio de la Unión Ciclista Internacional (UCI) y que aspira a alcanzar la categoría 2.1, el máximo nivel competitivo femenino en la región.

De igual forma, el XDS China Women Cycling Team, integrado por corredoras de China, Kazajistán y Reino Unido, ya se encuentra en suelo salvadoreño. A su llegada, las deportistas fueron recibidas con insumos básicos del evento que utilizarán durante el desarrollo de la competencia.

La vuelta ciclística contará con 11 rutas, que recorrerán diversos puntos emblemáticos del país, entre ellos el Centro Histórico de San Salvador, el Parque Natural Puerta del Diablo, Cerro Verde, el Camino a Surf City, la Longitudinal del Norte y el Lago de Coatepeque.

Gracias al alto nivel de organización y al compromiso demostrado por el Gobierno del presidente Nayib Bukele, más atletas internacionales continúan sumándose a esta competencia, que además de promover el deporte de alto rendimiento, busca dinamizar la economía local y fortalecer el turismo nacional.