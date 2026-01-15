Atrapan a supuesto homeboy de la 18 sureños

La Policía Nacional Civil (PNC), realizó la captura en la colonia San Carlos, San Miguel Centro, de un hombre identificado como: Yonny Mauricio Hernández, alias Sabueso, quien es un supuesto homeboy de la 18 Sureños.

«La detención se realizó mediante allanamiento con orden judicial girada por un juzgado de San Miguel», manifestó la PNC.

De acuerdo con las declaraciones de la PNC, tras su captura en su vivienda el imputado tenía un altar de la santa muerte.

«Posee antecedentes por: Intento de homicidio y Lesiones. Será remitido por el delito de agrupaciones ilícitas», añadió