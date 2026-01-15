MARN: «Jueves con Vientos Nortes en el país»

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), mencionó que para este jueves se espera el ingreso de Vientos Nortes en el territorio salvadoreño con cielo poco nublado y sin lluvias.

«Jueves con Vientos Nortes en el país. El cielo permanecerá poco nublado y sin lluvias», mencionó el MARN.

De acuerdo con las declaraciones brindadas por la Cartera de Medio Ambiente, los Vientos Nortes se mantendrán, con velocidades de 10 a 22 km/h y ráfagas entre 35 y 55 km/h, más sensibles en zonas altas del país.

«Hará calor durante el día, será fresco por la noche y frío en la madrugada», indicó el MARN por medio de redes sociales.