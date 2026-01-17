Condenan a nueve pandilleros con penas de hasta 90 años de prisión

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que nueve pandilleros de la MS fueron condenados con penas de hasta 90 años de prisión por delitos cometidos en diferentes zonas de Huizúcar y Zaragoza, en La Libertad. Entre los crímenes ejecutados están el asesinato de un trabajador y de un comerciante.

Además, la privación de libertad y el homicidio agravado de dos hermanos. Ambos iban hacia su trabajo cuando estos pandilleros, utilizando armas de fuego, le salieron al encuentro para llevárselos a la fuerza hacia un lugar desolado en donde les quitaron la vida.

Los condenados son: Juan Manuel Chávez Aguilar: 90 años de cárcel, Danilo Amílcar Araujo Estrada: 90 años de prisión, Alexander Armando Granados Vásquez: 60 años de prisión y William Alfredo Hernández Martínez: 60 años de cárcel El resto de pandilleros recibieron penas carcelarias de entre 30 y 20 años de prisión.

Todos pertenecen a las clicas Teclas Locos Salvatruchos, San Antonio Locos Salvatruchos y Nejapas Locos Salvatruchos de la MS. Las condenas han sido impuestas por el Tribunal Quinto Contra el Crimen Organizado de San Salvador.