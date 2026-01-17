Salvadoreños residentes en EE. UU. fallecen en choque devastador en Tecoluca

Dos salvadoreños con residencia en Estados Unidos fallecieron la noche del viernes en un accidente de tránsito en Tecoluca, San Vicente. El mortal incidente ocurrió en el kilómetro 72 de la carretera El Litoral.

Los fallecidos fueron identificados como Miguel Ángel Rivera y Ana Elizabeth Amaya. De acuerdo con la información oficial, las víctimas se conducían abordo de un vehiculo tipo sedan que impactó frontalmente con una rastra cañera.

Testigos del accidente dijeron que los salvadoreños iban sobrepasando a una excesiva velocidad cuando perdieron el control y chocaron con la rastra. Ambos fallecieron de forma inmediata.

Los cuerpos de las víctimas quedaron atrapados en los hierros del vehículo y se movilizó a un nutrido equipo de personas que forman parte del Sistema de Protección Civil para liberarlos.