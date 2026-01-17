FAA de EEUU advierte a aerolíneas sobre posibles acciones militares en Centroamérica y Sudamérica

Por Agencias

La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) emitió este viernes cinco avisos en los que advierte a operadores aéreos estadounidenses de una “situación potencialmente peligrosa” en espacios aéreos sobre el Pacífico, que van desde México a Ecuador, pasando por Colombia y Centroamérica, “debido a actividades militares” y a posibles interferencias en los sistemas de navegación.

Los avisos son parecidos a los que la agencia emitió para regiones cercanas a Venezuela y el mar Caribe antes de la operación militar que terminó con la captura de Nicolás Maduro. La FAA publicó avisos más urgentes a principios de este año antes del comienzo de la acción militar.

Los avisos indican que “debido a actividades militares e interferencias del GNSS (siglas del sistema de navegación global por satélite) existen riesgos potenciales para las aeronaves en todas las altitudes, incluidos el sobrevuelo y las fases de llegada y salida del vuelo”.

Las notificaciones, que estarán en vigor 60 días (hasta marzo) recomiendan a compañías y pilotos a extremar las precauciones “al operar en las zonas marítimas sobre el océano Pacífico” en las regiones de información de vuelo en el golfo de California en México (MMFR), Centroamérica (MHTG), Panamá (MPZL), Bogotá (SKED) y Guayaquil (SEFG).

La advertencia parece apuntar a la posibilidad de que haya aeronaves militares estadounidenses operando sin notificación previa o con sus transmisores desactivados.