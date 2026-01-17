Claro El Salvador entregó becas educativas a 151 niños y jóvenes en inicio de Año Escolar

Claro El Salvador entregó 151 becas escolares este 2026, en reconocimiento al esfuerzo, la constancia y el desempeño académico de niños y jóvenes, hijos de colaboradores Claro, beneficiados por este programa.

Desde su creación en 2010, las Becas Claro ha beneficiado a más de 2,000 estudiantes mediante el otorgamiento de apoyo económico para la educación básica, tercer ciclo y bachillerato, consolidándose como una iniciativa que impulsa la educación como un pilar fundamental para el desarrollo personal, familiar y social en El Salvador.

“Cada beca representa una oportunidad para que estos niños y jóvenes sigan construyendo su futuro. En Claro creemos firmemente que el éxito de una empresa también se mide por el impacto positivo que genera en las personas y en el país, y la educación es una de las formas más efectivas de lograrlo”, expresó Inés de Álvarez, Coordinadora de Bienestar Social de Claro El Salvador.

Becas Claro ha permanecido por 16 años, como un acompañamiento constante a las familias de los colaboradores, fortaleciendo el bienestar integral y reconociendo el esfuerzo conjunto de estudiantes y padres de familia en el proceso educativo.

“Detrás de cada beca hay una historia de esfuerzo compartido. Los estudiantes han demostrado compromiso y constancia, y las familias han sido un pilar fundamental en este camino. Felicitamos a todos por este logro que ahora celebramos con ustedes”, agregó la Coordinadora de Bienestar Social.

Para optar a una Beca Claro, los estudiantes deben mantener un promedio académico mínimo de 8.5, además de demostrar responsabilidad, disciplina y un genuino interés por su desarrollo educativo.

Con esta iniciativa, la compañía reafirma su visión de largo plazo en favor de la educación y el desarrollo humano, convencida de que el acompañamiento constante, el reconocimiento al mérito académico y el apoyo a las familias generan un impacto positivo que trasciende generaciones.