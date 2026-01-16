Más de 120 ciclistas compiten desde hoy en el Tour El Salvador 2026

El Tour El Salvador 2026 inicia este sábado con la participación de más de 120 ciclistas femeninas procedentes de 12 países, consolidándose como uno de los eventos deportivos internacionales más relevantes del calendario ciclístico regional y un referente del ciclismo femenino a nivel mundial.

En su tercera edición, la competencia reúne a 18 equipos de distintos continentes que durante dos semanas recorrerán las rutas más emblemáticas del país, disputando once etapas oficiales que otorgan puntos para el ranking mundial de la Unión Ciclista Internacional (UCI). El evento se desarrollará desde hoy hasta el sábado 31 de enero, con recorridos que combinan circuitos urbanos, carreteras nacionales, zonas montañosas y corredores turísticos.

Las delegaciones participantes provienen de Suiza, China, España, Italia, México, Panamá, Rusia, Colombia, Cuba, Ecuador, Guatemala y El Salvador. Debido al desarrollo de las distintas etapas, las autoridades han anunciado restricciones temporales al tráfico vehicular en calles, carreteras y zonas estratégicas por donde transitará la competencia.

El acto inaugural está programado para este sábado a las 6:00 de la tarde en el Centro Histórico de San Salvador, donde el cantante colombiano Mike Bahía ofrecerá un concierto gratuito dedicado a las competidoras y al público en general, marcando el inicio oficial de la fiesta deportiva.

La actividad competitiva comenzará formalmente con el “Prólogo”, fijado para este sábado a las 2:30 de la tarde. Esta primera etapa cubrirá 2.7 kilómetros en el Centro Histórico de San Salvador, partiendo desde la calle Rubén Darío y la 15ª Avenida Norte, pasando por puntos emblemáticos como la Catedral Metropolitana, la plaza Gerardo Barrios y el Palacio Nacional, según informó el Ministerio de Obras Públicas (MOP).

La primera etapa completa se disputará el domingo 18 de enero en la colonia Flor Blanca. A partir de las 9:00 de la mañana, las ciclistas recorrerán 69.5 kilómetros saliendo frente al Gimnasio Nacional, transitando por el bulevar Los Héroes y la 25ª avenida Sur y Norte, en una zona reconocida por su infraestructura deportiva.

El lunes 19 de enero, la competencia se trasladará al bypass hacia Surf City, conectando con la costa y finalizando en la calle Acaxual, en Sonsonate. Para el martes 20, las participantes partirán desde Walmart Constitución y cubrirán 84.9 kilómetros por la Ruta Nacional 10 del Cerro Verde, atravesando una de las zonas volcánicas y naturales más representativas del país, hasta llegar al periférico Claudia Lars.

La cuarta etapa, programada para el miércoles 21, saldrá del Centro Histórico de Santa Ana y abarcará 96 kilómetros de ida y vuelta hasta Metapán, recorriendo carreteras nacionales y enclaves culturales del occidente del país.

La fase final del Tour concentra gran parte de la atención mediática y deportiva. El sábado 24 de enero se disputará el Grand Prix San Salvador, con un recorrido de 74.8 kilómetros desde el monumento Cristo de la Paz, avanzando por la autopista a Comalapa, la carretera Litoral y Panchimalco, para finalizar en La Puerta del Diablo. Un día después se desarrollará el Grand Prix Circuito Urbano Santa Elena, con 76 kilómetros sobre el bulevar Orden de Malta y el bulevar Luis Poma, en una de las zonas más modernas y comerciales del país.

El martes 27 se correrá el Grand Prix Longitudinal del Norte, con 101.3 kilómetros desde el paso a desnivel de Amayo, en Chalatenango, hasta Metapán y el casco urbano de Nueva Concepción. Posteriormente, el Grand Prix de Oriente cubrirá 76 kilómetros desde la carretera hacia la Costa del Sol hasta Usulután, destacando la riqueza paisajística de la franja costera.

El viernes 30 se disputará el Grand Prix Presidente, con un trayecto de 71 kilómetros desde Walmart Constitución hasta el parque ecológico Cerro Verde, combinando rutas urbanas y de montaña. Finalmente, el sábado 31 de enero, el Tour El Salvador 2026 cerrará con el Grand Prix Surf City, un circuito de 73 kilómetros en La Libertad, uno de los principales destinos turísticos del país.

Las ciclistas fueron recibidas en el Aeropuerto Internacional de El Salvador por autoridades y organizadores, quienes les entregaron los insumos necesarios para la competencia. La Unión Ciclista Internacional respalda el desarrollo del evento y la seguridad de las participantes mediante controles vehiculares temporales en cada etapa, tal como lo confirmó el ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez.

Además de otorgar puntos clave para el ranking mundial, el Tour El Salvador 2026 reafirma al país como sede del ciclismo femenino internacional y como vitrina de sus paisajes urbanos, históricos y naturales ante la comunidad deportiva global.