Con Auditorías 2026, la Corte de Cuentas apuesta por una fiscalización más efectiva

La Corte de Cuentas de la República (CCR) ha iniciado la ejecución de las auditorías 2026, reafirmando su compromiso de garantizar que la fiscalización de los recursos públicos no se detenga en ningún punto del territorio nacional.

Como parte de este proceso, el Organismo de Dirección, conformado por el presidente Walter Salvador Sosa y los magistrados Julio Bendek y Rodrigo Flores, ha sostenido reuniones estratégicas tanto en la sede central como en las Direcciones Regionales de San Miguel, Santa Ana, con el objetivo de coordinar acciones, fortalecer capacidades y asegurar el cumplimiento de las metas institucionales.

https://www.facebook.com/share/p/1AJvuMX8CE/

«El inicio de esta nueva etapa nos encuentra con metas claras y con la convicción de seguir trabajando juntos por el fortalecimiento de esta institución, que el pasado 7 de enero conmemoró su 86 aniversario. En 2026 renovamos nuestro compromiso de fiscalizar los recursos públicos con independencia, transparencia, innovación, confidencialidad, integridad y profesionalismo, valores que guían nuestro trabajo y con los cuales contribuimos a mejorar la calidad de vida de los salvadoreños”, expresó el presidente de la Entidad Fiscalizadora Superior, Walter Salvador Sosa.

Durante su visita a la Dirección Regional de San Miguel, el magistrado Julio Bendek destacó el prestigio institucional construido a lo largo de casi nueve décadas, subrayando que la CCR mantiene un objetivo firme en la fiscalización de los fondos públicos. Asimismo, enfatizó que, como institución del Estado, la Corte de Cuentas no puede desligarse de la percepción ciudadana ni de la evaluación permanente de su desempeño.

Con la puesta en marcha de los planes de auditoría 2026, la Corte de Cuentas de la República mantiene su presencia activa en instituciones del Estado, municipalidades y entidades de diversos sectores, consolidando su labor como garante del uso adecuado de los recursos públicos y fortaleciendo la confianza ciudadana en la gestión estatal.Se tiene previsto que el presidente y magistrados de la Corte de Cuentas visiten la regional de San Vicente la próxima semana.