Inician obras de pavimentación en calle principal del cantón Los Toles, en Ahuachapán

El Ministerio de Obras Públicas (MOP) inició el proyecto de pavimentación de la calle principal del cantón Los Toles, en Ahuachapán Centro, una obra anunciada por el presidente de la República, Nayib Bukele, que busca mejorar la conectividad y las condiciones de movilidad en la zona.

El proyecto contempla la transformación de más de 12 kilómetros de carretera, conectando desde Arco Durán hasta el cantón Los Toles, lo que permitirá un acceso más seguro y eficiente para las comunidades aledañas.

Según información oficial, las obras beneficiarán directamente a más de 4,000 familias y a más de 600 estudiantes que asisten a los centros escolares de Los Toles, Atehuecía y Palo Piqué, quienes durante años enfrentaron dificultades de acceso, especialmente en época lluviosa.

“Estamos muy contentos por lo que el presidente Nayib Bukele está haciendo con la calle. A veces salía el transporte de emergencia y los camiones no subían porque se quedaban atorados en el lodo; hoy ya no va a suceder eso”, expresó Gloria Rodríguez, habitante de la zona, al referirse al inicio de los trabajos.

El proyecto incluye la pavimentación de la vía, así como la construcción de base y subbase, drenajes y obras de paso, con el objetivo de garantizar una conectividad vial permanente y mejorar la calidad de vida de las familias del cantón Los Toles y comunidades cercanas.