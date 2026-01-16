BCIE rompe récords con un bono social de US$2,000 millones y refuerza su peso en los mercados globales

El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) volvió a colocarse en el radar de los grandes inversionistas internacionales al concretar la mayor emisión de su historia en los mercados de capitales. Se trata de un Bono Global Benchmark Social por US$2,000 millones, a un plazo de tres años y con una tasa fija de 3.75%, una operación que marca su regreso con fuerza al mercado global.

Más allá del monto, la emisión destaca por el contexto: es la transacción más grande jamás realizada por el BCIE y refleja una estrategia clara de crecimiento financiero, alineada con la expansión de su balance y su objetivo de consolidarse como un emisor frecuente y confiable a nivel internacional.

El apetito del mercado fue contundente. La colocación despertó una demanda superior a los US$9,300 millones, es decir, 4.7 veces el monto emitido, el libro de órdenes más alto registrado por la institución. Más de 130 inversionistas de los cinco continentes participaron en la operación, incluidos bancos centrales, organismos oficiales, multilaterales y gestores de activos de primer nivel, muchos de ellos atraídos por la solidez crediticia del BCIE.

Este respaldo se explica, en buena medida, por la mejora en el perfil financiero del banco. Tras seis años sin cambios, sus calificaciones de riesgo han mostrado un repunte significativo: “AA+” por parte de S&P y JCR, además de una perspectiva positiva en la nota “Aa3” de Moody’s. En menos de un año, el BCIE acumuló cinco acciones positivas de las calificadoras, un factor clave para ganar confianza en los mercados.

La fuerte demanda permitió mejorar de forma sustancial las condiciones de la emisión. El precio final cerró en niveles más favorables que los inicialmente previstos e incluso por debajo de referencias del mercado secundario, un resultado que confirma la percepción positiva de los inversionistas sobre la institución.

Desde una perspectiva regional, la operación también tiene un peso estratégico. En el marco de su Estrategia Institucional 2025–2029, este bono se convierte en el mayor bono social o sostenible emitido por un Banco Multilateral de Desarrollo de América Latina, reforzando el liderazgo del BCIE en financiamiento con criterios ambientales, sociales y de gobernanza (ASG).

Los recursos obtenidos se destinarán a proyectos sociales y ambientales en sectores clave como educación, salud, desarrollo social y conectividad, bajo el Marco de Bonos Sostenibles del BCIE.