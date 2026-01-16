Buscan que Asamblea entregue reconocimiento al Club Deportivo Luis Ángel Firpo

El diputado de Nuevas Ideas por el departamento de Usulután, Ángel Lobos, presentó una iniciativa para que se le otorgue un reconocimiento y una distinción honorífica especial al Club Deportivo Luis Ángel Firpo, tras haberse coronado campeón del Torneo Apertura 2025 y ganar su décima primera copa nacional.

La victoria fue obtenida por el equipo de primera división, el 20 de diciembre de 2025, en el estadio Jorge “Mágico” González.

El legislador expuso que el C. D. Luis Ángel Firpo, fundado el 21 de enero de 1923 en Usulután, es una de las instituciones deportivas históricas y representativas del país, con más de un siglo de trayectoria.

Además, lo catalogó como un “símbolo de identidad, perseverancia y orgullo” para los habitantes de ese departamento y para miles de aficionados.

Lobos señaló que este logro deportivo es el resultado del esfuerzo conjunto de los jugadores, cuerpo técnico, directiva y afición.

Este triunfo, ahondó el legislador, se da en un contexto de seguridad, paz y tranquilidad que actualmente vive El Salvador, debido a las estrategias que ha desarrollado el Órgano Ejecutivo, las cuales han permitido la recuperación de espacios públicos, el fortalecimiento de la convivencia ciudadana y el desarrollo pleno de actividades deportivas, culturales y recreativas.

Reconocimientos anuales

La Asamblea Legislativa reconoce a personas o instituciones que, por sus méritos y aportes, contribuyen al desarrollo social, cultural y deportivo de la nación.

A raíz de ello, cada año se otorga un reconocimiento al equipo de fútbol que obtiene el título de “Campeón de Fútbol de la Primera Categoría Profesional”, tanto en el Torneo de Apertura como en el Torneo de Clausura.