Yamil Bukele expone hoja de ruta para el fortalecimiento del fútbol salvadoreño

El presidente de la Federación Salvadoreña de Fútbol (FESFUT), Yamil Bukele, mediante una conferencia de prensa compartió avances y proyecciones en torno al desarrollo del fútbol nacional, abordando temas clave como selecciones, competencias, infraestructura y programas internacionales.

Selecciones con actividad permanente

Durante la reunión, Bukele confirmó que actualmente tres selecciones nacionales mantienen actividad internacional: la Sub-17 femenina, la Sub-17 masculina y la Sub-20 masculina. La Sub-17 masculina competirá en Guatemala, la Sub-17 femenina tendrá acción en Curazao y la Sub-20 masculina disputará compromisos en Managua.

El dirigente reiteró que el objetivo es sostener procesos continuos durante todo el año, evitando largos periodos de inactividad en las selecciones juveniles.

Visorías en Estados Unidos y captación de talento

Uno de los ejes estratégicos señalados fue el fortalecimiento de las visorías en Estados Unidos, donde se busca formalizar una subfederación que permita un trabajo estructurado tanto en el ámbito administrativo como deportivo.

En el plano deportivo, Bukele explicó que las labores están lideradas por el técnico Hugo Pérez y el exseleccionado Mauricio Cienfuegos, quienes supervisan la identificación de nuevos talentos con raíces salvadoreñas.

La Selecta Mayor y microciclos mensuales

Respecto a la Selección Mayor, el presidente de la FESFUT aseguró que se mantendrá una línea de trabajo constante a lo largo del año mediante microciclos mensuales, ya aprobados por la Primera División.

Según indicó, los clubes cederán a sus jugadores por periodos de tres a cuatro días, y los primeros microciclos arrancarán a finales de enero.

Cambios en torneos y regreso de la Copa Presidente

En el ámbito de las competencias locales, Bukele confirmó que el torneo de Primera División iniciará conforme a lo previsto, aunque adelantó que el próximo formato sufrirá modificaciones para elevar el nivel competitivo.

Entre las propuestas en análisis destaca la posibilidad de premiar al campeón de la etapa regular con un trofeo y un incentivo económico.

Asimismo, anunció el retorno de la Copa Presidente, la cual comenzaría el 10 de febrero. El certamen contará con la participación de 12 equipos de Primera División, seis de Segunda y seis de Tercera, y todos los encuentros tendrán bolsa económica.

Fondos FIFA, infraestructura y fútbol playa

Bukele también se refirió a la situación administrativa de la federación, asegurando que no se detectaron irregularidades y que los fondos provenientes de FIFA ya fueron reactivados.

Detalló que existen 1.6 millones de dólares disponibles del programa Forward, con la posibilidad de sumar hasta 3 millones adicionales en Forward 3.0, recursos que serían destinados a proyectos de desarrollo e infraestructura.

Además, confirmó que el programa de Desarrollo del Talento (TDS) ya funciona de manera activa en las cuatro zonas del país: San Salvador, Santa Ana, San Miguel y Usulután.

Finalmente, reiteró el interés de El Salvador en albergar un Mundial de Fútbol Playa. Según Bukele, el país continúa siendo considerado por FIFA como una posible sede y únicamente se ha solicitado paciencia mientras avanzan los procesos de evaluación.