Crecer, 17 años de apoyo al bienestar de sus pensionados

Crecer, compañía experta en ahorro e inversión, ha desarrollado y consolidado su liderazgo en la entrega de una sólida plataforma de servicio y administración de prestaciones a sus pensionados, pero también, ha marcado una tendencia en la forma de relacionarse con ellos a través de su programa Club de Pensionados, el cual ha funcionado por más de 17 años.

En este enero de 2026, la compañía se suma nuevamente a la conmemoración nacional del Mes del Adulto Mayor a través de diversas actividades, tales como entrega de detalles en todas sus sucursales a nivel nacional.

También las redes sociales de Crecer se unen a las actividades a través de una dinámica en redes sociales con 15 premios, una charla motivacional sobre jubilación con propósito y una Master Class de baile, enfocada en el bienestar físico y la socialización.

Estas iniciativas se enmarcan en la estrategia de impacto social 2025 de Crecer, centrada en bienestar, educación y acompañamiento, que se desarrolla a través de un programa de beneficios que incluye cursos virtuales, charlas de salud y actualidad, y actividades presenciales impulsadas desde el Club de Pensionados Crecer, donde se promueven jornadas gratuitas de salud, recreación y capacitación, así como descuentos en comercios, entre otros beneficios.

Un enfoque integral de bienestar y crecimiento

A través de esta estrategia, Crecer impulsa acciones de impacto social que acompañan a sus clientes en las diferentes etapas de la vida, con un enfoque integral orientado a su bienestar y desarrollo.

Durante 2025, el Club de Pensionados registró más de 90,000 visitas a su sitio web, más del doble del tráfico alcanzado en 2024, lo que refleja el gran interés de los pensionados en aprender de la oferta de contenido de la compañía.

Uno de los cursos más exitosos ofrecidos por la marca fue el de “Conectados: la tecnología como parte de tu vida”, enfocado en reducir la brecha digital y facilitar el acceso a plataformas digitales para personas mayores de 50 años, alcanzaron más de 27,000 asistentes acumulados y 12,00 visualizaciones, superando ampliamente los resultados de 2024.

Asimismo, las charlas sobre temas de actualidad y salud sumaron alrededor de 5,000 asistentes, mientras que las actividades presenciales consolidaron espacios de encuentro y bienestar, con 300 participantes en recorridos culturales, más de 800 asistentes a clases de baile, 175 personas en talleres de manualidades, además de más de 100 beneficiados en su jornada de salud visual y más de 100 beneficiarios de donación de lentes y sillas de ruedas durante el año.

“Nuestras iniciativas de impacto social buscan colocar a nuestros clientes y pensionados como protagonistas activos, promoviendo espacios que fortalecen la socialización, el aprendizaje continuo y la calidad de vida, con programas diseñados para generar impacto social tangible y sostenido. Nos emociona contribuir para que vivan plenamente”, indicó Ingrid Rodas, gerente de clientes y marca Crecer.

A estas iniciativas para el segmento de pensionados se suman otras acciones impulsadas durante 2025 para los clientes de la compañía, entre ellas el Crecer Summit 2025, su programa de formación gerencial, que desarrolló tres charlas con expositores internacionales, diversas conferencias en comunidades académicas y dos jornadas de voluntariado corporativo orientadas a la revitalización de espacios de aprendizaje y convivencia.

De esta forma, Crecer continúa generando valor social real, medible y sostenible, respondiendo de manera cercana a las necesidades de sus clientes y del entorno.