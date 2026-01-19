San Julián inicia sus fiestas patronales 2026 entre fe, tradición y convivencia familiar

Con música, colorido y la participación de cientos de familias, el Distrito de San Julián, en el municipio de Sonsonate Este, inició sus Festejos Patronales 2026 en honor a su Santo Patrono, San Julián Obispo, una de las celebraciones más significativas para la comunidad.

El arranque de las festividades estuvo marcado por el tradicional Desfile del Correo, que recorrió las principales calles del distrito, llenándolas de creatividad, alegría y expresiones culturales que reflejan las tradiciones y costumbres heredadas de generación en generación. Carrozas, música y la participación activa de la población convirtieron el recorrido en una verdadera fiesta popular.

Autoridades locales acompañaron el inicio de las celebraciones. El alcalde del distrito, Gabriel Serrano, compartió con las familias asistentes y destacó la importancia de preservar las tradiciones patronales, al considerar que estas representan las raíces históricas del pueblo y fortalecen la identidad y el sentido de pertenencia entre los habitantes.

Las fiestas patronales de San Julián no solo representan un espacio de celebración, sino también de encuentro comunitario, donde la fe, la convivencia familiar y el orgullo local se unen para mantener vivas las expresiones culturales del distrito.

De esta manera, San Julián abre una semana dedicada a la tradición, el reencuentro y la identidad sanjulianense, invitando a propios y visitantes a ser parte de unas fiestas que reflejan el espíritu y la historia de su gente.