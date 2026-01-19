Primer Desayuno Nacional de Oración por El Salvador congrega a autoridades nacionales e internacionales

San Salvador fue sede este lunes del Primer Desayuno Nacional de Oración por El Salvador, un encuentro que reunió a las principales autoridades del Estado salvadoreño, líderes religiosos de diversas confesiones y delegaciones internacionales, incluidos congresistas y senadores de los Estados Unidos.

El acto fue presidido por el presidente de la República, Nayib Bukele, quien recibió a los asistentes en el emblemático recinto ubicado en el Centro Histórico de la capital, en una jornada concebida como espacio de reflexión espiritual, diálogo interinstitucional y convivencia sin distinción de credos o posturas políticas.

El evento contó con la participación del presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, y del magistrado presidente de la Corte Suprema de Justicia, Henry Alexander Mejía, lo que significó la reunión de los titulares del Ejecutivo, Legislativo y Judicial en un entorno no legislativo ni gubernamental, sino orientado a la espiritualidad y la unidad nacional.

Durante el desarrollo de la actividad, los asistentes compartieron mensajes y oraciones centrados en la cooperación, la fe y la unidad, destacándose la importancia de fortalecer los valores y promover la convivencia pacífica en el país.

Delegaciones internacionales y Próspera Foundation

Junto a las autoridades salvadoreñas, el desayuno contó con la presencia de representantes de la Junta Directiva de la Próspera Foundation, organización con sede en Estados Unidos dedicada a promover encuentros interreligiosos y diplomáticos.

Entre los invitados internacionales figuraron varios congresistas estadounidenses, entre ellos Tom Suozzi, representante por el Tercer Distrito del Estado de Nueva York, y John Moolenaar, congresista por el Segundo Distrito de Michigan, quienes expresaron su reconocimiento por los cambios observados en El Salvador en los últimos años.

“El milagro que ha tenido lugar en El Salvador es increíble. Y ahora necesitan avanzar juntos e intentan entrar en un tiempo de paz”, afirmó Suozzi ante autoridades y líderes religiosos salvadoreños, destacando el proceso de transformación social del país.

Oración y mensajes espirituales

El desayuno se caracterizó por incluir momentos de oración, cantos y reflexiones espirituales, en los que participaron diversos líderes religiosos de distintas denominaciones, así como figuras vinculadas a la Próspera Foundation.

Manuel Espina, fundador de la organización, enfatizó la importancia de este nuevo espacio de encuentro: “Hoy, juntos en El Salvador, en el primer desayuno nacional de oración en este país, estamos levantando el nombre que es sobre todo nombre, y estamos diciendo se continúe bendiciendo a esta nación, para seguir viendo más milagros”.

Presidente Bukele destaca role de la fe en decisiones clave

Durante su intervención, el presidente Nayib Bukele recordó momentos críticos en la historia reciente del país y compartió un testimonio sobre la toma de decisiones trascendentales en materia de seguridad, señalando la fe como un elemento fundamental en el proceso. Bukele vinculó la implementación del régimen de excepción, impuesto en marzo de 2022 para combatir la violencia de las pandillas, con un acto de fe colectivo que contribuyó a reducir los homicidios sin pérdidas civiles, un proceso que describió como guiado por la mano de Dios.

El mandatario afirmó que el evento representa “un ejemplo de cómo las diferencias políticas se pueden dejar de lado por algo que es mucho más importante, la relación de todos con nuestro creador”, reforzando la idea de que la fe puede ser un puente para la unidad social más allá de las diferencias ideológicas.