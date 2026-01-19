Protección Civil emite AVISO por Vientos Nortes

La Dirección General de Protección Civil emitió un AVISO por Vientos Nortes que afectarán al país en las próximas horas. Se esperan vientos de hasta 72.6 kilómetros por hora, asociados al fenómeno de Vientos Nortes, los cuales se mantendrán durante este lunes y martes en gran parte del territorio nacional.

Según las autoridades, estas condiciones podrían generar riesgos por la caída de ramas, árboles, vallas publicitarias y otros objetos, especialmente en zonas urbanas y áreas abiertas.

Además, en zonas altas del país se prevé un descenso de temperaturas de hasta 15 °C, por lo que se recomienda abrigar adecuadamente a niños y adultos mayores, así como evitar la exposición prolongada al frío durante la noche y madrugada.

Recomendaciones

Evitar permanecer cerca de árboles, postes o estructuras inestables.

Asegurar techos, láminas y objetos que puedan ser arrastrados por el viento.

Mantener vigilancia especial en comunidades vulnerables.

Atender únicamente información proveniente de fuentes oficiales.

Protección Civil hizo un llamado a la población a mantenerse alerta y acatar las medidas preventivas, mientras se monitorea la evolución del fenómeno meteorológico.