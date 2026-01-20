Educación recibe 345 mil uniformes que formarán parte del paquete escolar 2026

La ministra de Educación, Karla Trigueros, recibió en la noche de este lunes en el Aeropuerto Internacional de El Salvador “San Óscar Arnulfo Romero y Galdámez” un nuevo cargamento de uniformes escolares destinados a millones de estudiantes del sistema público, informó la Presidencia de la República.

“En este momento estamos recibiendo 345,000 uniformes que se suman a lo que va dentro del paquete escolar que se entregará a todos los estudiantes a escala nacional, desde primaria hasta bachillerato”, detalló.

La llegada de estos uniformes escolares representa un paso clave para avanzar en la distribución a tiempo de los paquetes esenciales, indicó el Gobierno.

Con esto, millones de estudiantes contarán con sus insumos al inicio del calendario académico, evitando retrasos y fortaleciendo la permanencia escolar en todos los niveles educativos. La funcionaria añadió que se han recibido 440,000 dispositivos electrónicos que se suman a los 1.2 millones que han sido entregados a los estudiantes, desde el 2021″.

“Nos encontramos cumpliendo el mandato del señor Presidente Bukele de entregar el paquete escolar en una sola vez, y en esta ocasión estamos recibiendo gran parte de los insumos que lo conforman para ser entregados a los estudiantes. Este paquete escolar lo vamos a entregar de manera ampliada y en una sola vez, al inicio del año escolar”, subrayó.

