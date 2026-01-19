Gobierno recibe nuevo lote de equipo tecnológico escolar

Un nuevo cargamento de tabletas y computadoras destinadas a estudiantes del sistema público llegó al país como parte del paquete escolar que impulsa el Gobierno. La recepción del equipo fue supervisada por la ministra de Educación, Karla Trigueros, quien brindó declaraciones a un noticiero local desde las bodegas donde se almacenan los dispositivos.

“Esta noche estamos recepcionando equipo tecnológico, tabletas y computadoras que van a ir dentro del paquete escolar, por mandato del Presidente Nayib Bukele para los alumnos del sistema público. Estos equipos son de última generación”, afirmó la funcionaria.

La ministra detalló que el cargamento corresponde a 440 mil dispositivos, los cuales se suman a 1.2 millones de equipos tecnológicos entregados desde 2021. Según explicó, la inversión acumulada del país en este rubro asciende a $800 millones, destinados exclusivamente a fortalecer el acceso a tecnología en el sistema educativo público.

“Todo esto se lo vamos a entregar a los alumnos renovado, completo y a tiempo. Esta inversión va a generar un impacto en la preparación de los niños y jóvenes”, sostuvo Trigueros.

El material, proveniente de Brasil, será distribuido previo al inicio del año lectivo, programado para el 2 de febrero. Durante la recepción, la ministra verificó la descarga y revisión de las cajas para constatar que los insumos cumplan con las especificaciones establecidas.

Trigueros también destacó el trabajo interinstitucional que se desarrolla en las bodegas, donde participa personal de Protección Civil, el Ministerio de Gobernación, el Ministerio de Educación y privados de libertad del programa Plan Cero Ocio, quienes colaboran en la recepción y organización del equipo.

Además, personal informático del Ministerio de Educación será el encargado de activar los sistemas operativos y accesos, con el fin de que los estudiantes puedan utilizar los dispositivos de manera inmediata una vez entregados.

La ministra subrayó que estas acciones forman parte de la estrategia gubernamental para garantizar educación de calidad, reduciendo la brecha digital y fortaleciendo las herramientas de aprendizaje para niños y jóvenes del sistema público salvadoreño.