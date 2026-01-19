VIDEO | ¡Mucho viento! estas son las condiciones del clima para este lunes

Iniciamos la semana con Vientos Nortes en el país, con ráfagas de más de 70 km/h. Durante el día se mantendrá el ambiente caluroso y refrescará en la noche y la madrugada. No se esperan lluvias pero sí un clima agradable.

Se recomienda abrigar bien a los niños y ancianos, que son los grupos más vulnerables para evitar enfermedades respiratorias, una condición típica con este tipo de climas.

El metereólogo del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) brinda más detalles del clima, para que las tome en cuenta y guarde sus precauciones.