Empates, goles y estreno del campeón marcan el inicio del torneo de Liga Mayor en El Salvador

El fútbol salvadoreño volvió a rodar este fin de semana con el inicio oficial del torneo Clausura 2026 de la Liga Mayor, una primera jornada que dejó emociones, goles y un arranque prometedor para el actual campeón del balompié nacional.

Uno de los partidos más esperados de la fecha inaugural fue el derbi santaneco entre FAS e Isidro Metapán, disputado en el estadio Óscar Quiteño, que terminó con un empate 2-2 en un duelo intenso y de alto voltaje, fiel a la histórica rivalidad entre ambos clubes .

Metapán se puso en ventaja durante el segundo tiempo y estuvo cerca de llevarse los tres puntos; sin embargo, FAS reaccionó en los minutos finales y logró rescatar el empate, dejando sensaciones divididas entre ambas aficiones en el arranque del campeonato.

Por su parte, Luis Ángel Firpo, vigente campeón de la Liga Mayor, debutó con autoridad al imponerse 2-0 sobre Municipal Limeño, confirmando su intención de defender el título desde la primera jornada. El conjunto usuluteco mostró solidez defensiva y contundencia ofensiva, sumando sus primeros tres puntos del torneo y colocándose entre los líderes iniciales de la tabla .

El arranque del Clausura 2026 ha sido valorado positivamente por analistas deportivos, quienes destacan la paridad en varios encuentros y el buen nivel competitivo mostrado desde la primera fecha, en un torneo que promete intensidad y lucha cerrada por los primeros lugares.

La Primera División continuará su desarrollo en los próximos días con una agenda cargada de partidos, donde los equipos buscarán consolidar su funcionamiento y marcar territorio en una temporada que apenas comienza, pero que ya deja señales claras de competitividad en el fútbol salvadoreño.