Ola de ataques armados contra la Policía sacude a Guatemala tras motines en cárceles

Guatemala atraviesa una jornada de alta tensión en materia de seguridad. Este domingo 18 de enero se registró una serie de ataques armados simultáneos contra agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) en distintos puntos del país, dejando al menos siete agentes fallecidos y 11 heridos, según un recuento preliminar de las autoridades.

De acuerdo con reportes de los Bomberos Voluntarios y Municipales, los atentados se produjeron en al menos 10 puntos del territorio guatemalteco, aunque la cifra podría aumentar conforme avancen las verificaciones oficiales.

Uno de los primeros ataques ocurrió en la subestación de la PNC en Bárcenas, Villa Nueva, donde un agente resultó herido. Minutos después, se confirmó un ataque armado frente al Centro de Justicia de Villa Nueva, que dejó dos policías fallecidos.

En Chinautla, específicamente en La Cumbre del Guayabo, se reportó otro ataque con dos agentes heridos, mientras que en la colonia Villalobos 2, también en Villa Nueva, el saldo fue de dos agentes muertos y dos heridos.

Otros hechos violentos se registraron en la entrada a la colonia Roosevelt, zona 7, donde un agente perdió la vida; en El Limón, zona 18, con dos policías heridos; y en Campos de Ríos Azul, San Pedro Ayampuc, donde un agente de la PNC y un civil resultaron lesionados.

Además, se reportaron ataques en Chichimecas, Villa Canales, con dos agentes trasladados a centros asistenciales; en Santa Catarina Pinula, donde un policía murió en un ataque armado; y en la zona 10 de la capital, donde se confirmó el fallecimiento de dos agentes más. Otros incidentes se produjeron en el kilómetro 18 de la ruta al Pacífico, la cuesta El Zope, la zona 13 y la calzada San Juan.

Posible vínculo con crisis carcelaria

Las autoridades no han confirmado oficialmente el móvil de los ataques, sin embargo, no se descarta una relación directa con los motines registrados desde el sábado 17 de enero en al menos tres centros penitenciarios del país.

Desde la mañana del sábado se reportaron disturbios simultáneos en la prisión de máxima seguridad Renovación I, en Escuintla; en Fraijanes II; y en el Centro Preventivo para Hombres de la zona 18, donde privados de libertad tomaron rehenes y realizaron diversas exigencias a las autoridades.

El Ministerio de Gobernación informó que los disturbios serían una reacción de estructuras criminales ante la decisión del Gobierno de retirar privilegios a líderes criminales y rechazar cualquier tipo de negociación.

Este domingo, la PNC anunció que había retomado el control de la prisión Renovación I, minutos antes de que se intensificaran los ataques armados contra agentes en distintos puntos del país.

Las fuerzas de seguridad, con apoyo del Ejército de Guatemala, mantienen activos protocolos de emergencia, control perimetral en los centros penitenciarios y operaciones para restablecer el orden interno, mientras la situación continúa siendo monitoreada.

Las autoridades han pedido a la población mantenerse informada por canales oficiales, mientras se amplía la información y se confirma si estos ataques forman parte de una ofensiva coordinada de grupos criminales.