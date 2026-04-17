La contundente respuesta del Vaticano a Trump tras una acusación falsa sobre el Papa y las armas nucleares

LA NACION

Con una resonancia mediática amplificada después de su firme respuesta al insólito ataque de su compatriota, Donald Trump –“no le tengo miedo, no quiero entrar en debate con él, pero voy a seguir proclamando el Evangelio”-, el papa León XIV, de gira en África, recordó este viernes la importancia de la verdad, justo cuando, del otro lado del Atlántico y a miles de kilómetros, el mandatario estadounidense se despachó diciendo algo sobre él totalmente falso.

“Cuando la simulación se vuelve norma, la capacidad humana de discernimiento se atrofia y nuestros vínculos sociales se encierran en circuitos autorreferenciales que nos dejan de mostrar la realidad. De esta manera vivimos como dentro de burbujas impermeables unas con otras, nos sentimos amenazados por cualquiera que sea diferente y nos deshabituamos al encuentro y al diálogo”, advirtió León, en un encuentro con estudiantes en la Universidad católica de África central, en Yaoundé, capital de Camerún.

“Así es como se extienden la polarización, los conflictos, los miedos y la violencia. No está en juego un simple riesgo de error, sino una transformación de la relación misma con la verdad”, alertó, al hablar sobre una actualidad marcada por el desafío de los sistemas de Inteligencia Artificial.

“La grandeza de una nación no puede medirse únicamente por la abundancia de sus recursos naturales, ni tampoco por la riqueza de sus instituciones. Ninguna sociedad puede prosperar si no se fundamenta en conciencias rectas, educadas en la verdad”, también aseguró el Pontífice.

Sus palabras hicieron pensar no sólo en las imágenes posteadas por el inquilino de la Casa Blanca con él vestido cual Jesús o junto a él, sino también, en sus últimas declaraciones, en las que, sin pelos en la lengua, dijo algo totalmente falso.

“Estoy seguro de que el Papa es un buen tipo, no me estoy peleando con él. El Papa hizo una declaración: él dice que Irán puede tener un arma nuclear. Yo digo que Irán no puede tener un arma nuclear”, aseguró Trump ante una nube de periodistas este jueves, antes de subirse a su helicóptero. El papa León nunca dijo que Irán puede tener armas nucleares.

“Y si el Papa mira a las 42.000 personas que mataron en los últimos dos o tres meses mientras protestaban (en Irán), sin armas, sin nada… Bueno, yo tengo derecho a estar en desacuerdo con el Papa”, sumó.

“No tengo nada que objetarle al hecho de que el Papa puede decir lo que quiera, pero yo puedo estar en desacuerdo”, insistió, al recordar que Robert Prevost tiene un hermano MAGA (como había hecho en su primer posteo-ataque) y subrayó que para él no era necesario ningún encuentro con el Pontífice para limar divergencias.