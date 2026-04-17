Rescatan a perro atrapado en talud en carretera a Panchimalco

Un canino fue rescatado luego de quedar atrapado en una cavidad en un talud en el kilómetro 11 de la carretera a Panchimalco, en la zona de Planes de Renderos.

De acuerdo con el reporte, los rescatistas utilizaron técnicas especializadas con sistema de cuerdas para acceder al punto donde se encontraba el animal y realizar su extracción de forma segura.

Tras el operativo, el perro fue entregado a sus propietarios, quienes se encontraban en el lugar.

Afortunadamente, el canino no presentaba lesiones, por lo que no fue necesario trasladarlo a un centro veterinario.