Selecta Femenina clasifica a la ronda final tras vencer a Trinidad y Tobago

La selección femenina de El Salvador, beneficiaria del Programa Esfuerzo y Gloria, logró una importante victoria al derrotar 0-2 a Trinidad y Tobago, asegurando su clasificación a la ronda final de las eliminatorias rumbo al Mundial Brasil 2027.

El encuentro tuvo como gran protagonista a Brenda Cerén, quien fue la figura del partido al marcar las dos anotaciones del combinado salvadoreño a los minutos 37 y 51.

Con este resultado, la Azul Femenina continúa su camino en el proceso clasificatorio, consolidando su crecimiento y aspiraciones en el fútbol regional.

La clasificación representa un paso clave dentro del proyecto deportivo impulsado a través del Programa Esfuerzo y Gloria, que busca fortalecer el desarrollo del talento nacional.