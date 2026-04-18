El Salvador clasifica a sus cuatro equipos de tiro con arco a Santo Domingo 2026 

INDES.- El Salvador logró la clasificación de sus equipos de arco recurvo masculino y femenino, así como del equipo de compuesto femenino, a los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, durante el Grand Prix de las Américas Etapa 1 que se disputa en el Polígono de Tiro con Arco del Complejo Deportivo de Ciudad Merliot. El Equipo compuesto masculino había logrado su clasificación en la Copa Merengue el año pasado.

Con estos resultados, el país completa sus equipos en ambas modalidades y suma un total de 12 plazas para la justa regional. Además, desde la implementación del sistema de clasificación en 2014, esta es la primera ocasión en que El Salvador logra clasificar a todos sus equipos, con excepción de San Salvador 2023, cuando participó como país anfitrión de la justa deportiva.

El equipo de arco recurvo masculino, conformado por Héctor Ramos y Óscar Ticas, beneficiarios del Programa Esfuerzo y Gloria, junto a Luis Avilés, venció 5-1 a Venezuela para quedarse con el primer lugar del clasificatorio.

En la rama femenina de recurvo, Marcela Cortez y Jocelyn Urías, beneficiarias del Programa Esfuerzo y Gloria, junto a Jimena Vigil, superaron 6-2 a Panamá, asegurando su boleto a Santo Domingo 2026 y el primer lugar del evento.

Por su parte, el equipo de arco compuesto femenino, integrado por Sofía Paiz, Camila Alvarenga y Paola Corado, beneficiarias del Programa Esfuerzo y Gloria, se impuso 228-213 a Trinidad y Tobago, consolidando su clasificación y finalizando también en la primera posición.

El arquero salvadoreño Roberto Hernández destacó el cumplimiento del objetivo principal del evento. “Se cumplió con la misión de clasificar a los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Ya teníamos algunas plazas, pero faltaban equipos por asegurar y hacerlo en casa nos deja muy satisfechos. Es un esfuerzo deportivo y logístico que hoy da resultados”, expresó.

Hernández también valoró el trabajo conjunto detrás de este logro. “Esto es una señal de que se está trabajando bien, con el apoyo de la federación y el INDES. Tenemos buenas instalaciones, una de las mejores del continente y eso se refleja en los resultados que estamos obteniendo”, agregó.

Por su parte, el entrenador de arco recurvo, Luis Jiménez, resaltó la exigencia de la jornada. “Ha sido una competencia intensa. Sabíamos que las islas habían elevado su nivel y que no iba a ser fácil, pero nos preparamos bien y se dio el resultado que buscábamos”, comentó.

Además, valoró el hecho de completar los equipos. “Estamos contentos porque se ha trabajado bien como grupo. No es fácil clasificar a todos los equipos y eso habla del nivel que estamos alcanzando”, concluyó.