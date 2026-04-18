Condenan a estafador a 62 años de prisión

La Fiscalía General de la República de El Salvador (FGR) informó que logró una nueva condena de 62 años de cárcel contra Edwin Oswaldo Recinos Ortiz, acusado de estafar a ocho víctimas por un monto superior a los $49,300 dólares.

De acuerdo con las investigaciones fiscales, Recinos Ortiz creó una sociedad dedicada a la supuesta importación de vehículos usados a bajo costo. Este esquema operó entre 2018 y 2021, período durante el cual promocionaba los automóviles a través de redes sociales para atraer a potenciales compradores.

Bajo este mecanismo, el imputado habría estafado a al menos 700 personas, ofreciendo vehículos que nunca eran entregados, según detalló la FGR.

Las autoridades destacaron que esta nueva condena se suma a una sentencia previa de 298 años de prisión que Recinos Ortiz ya había recibido por el mismo delito de estafa agravada.

La Fiscalía reiteró su compromiso de continuar trabajando en la defensa de los intereses de las víctimas y en la persecución de este tipo de delitos.