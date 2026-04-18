Hermanos Flores afinan sorpresas para su histórica segunda presentación en Coachella

La emblemática Orquesta Internacional Hermanos Flores se prepara para escribir este sábado un nuevo capítulo en la historia de la música salvadoreña con su segunda presentación en el festival Coachella 2026, luego del exitoso debut que protagonizaron el pasado 11 de abril en uno de los escenarios más importantes del mundo.

Tras su primera actuación, que emocionó tanto al público presente en Indio, California, como a miles de salvadoreños que siguieron la transmisión en línea, la agrupación ha permanecido en el área de Los Angeles, donde durante toda la semana ha sostenido intensas jornadas de ensayo y ha participado en diversos eventos relacionados con el festival y la comunidad latina.

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Desde sus cuentas oficiales, la orquesta ha mantenido una comunicación cercana con sus seguidores, especialmente con la diáspora salvadoreña en Estados Unidos y las familias en El Salvador, a quienes han invitado a reunirse nuevamente para presenciar esta última e histórica presentación.

La expectativa creció aún más luego de las declaraciones de Nory Flores, quien aseguró que la agrupación se ha preparado “mejor que nunca” para esta segunda fecha y adelantó que el público podrá disfrutar de “muchas sorpresas” durante el show de esta noche.

“Esta será una presentación histórica para nosotros y para El Salvador”, expresó la agrupación en sus mensajes previos, generando entusiasmo entre sus seguidores.

La participación de los Hermanos Flores en Coachella representa un hito para la música nacional. Fundada en la década de 1960 en San Vicente, la orquesta se ha consolidado como uno de los máximos referentes de la cumbia salvadoreña y centroamericana, con una trayectoria de más de seis décadas llevando su música a escenarios internacionales.

Su primer concierto en el festival, realizado el pasado 11 de abril, fue catalogado por muchos como un momento histórico para la identidad salvadoreña. La energía del público, la presencia de banderas azul y blanco y la conexión emocional con la comunidad migrante marcaron una noche inolvidable. En redes sociales y foros del festival, numerosos asistentes destacaron la presentación como una de las más emotivas del fin de semana.

Esta tarde, la orquesta volverá a subir al escenario con la misión de cerrar su paso por Coachella con una presentación que promete superar su debut y seguir dejando en alto el nombre de El Salvador ante una audiencia global.

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