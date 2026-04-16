Orquesta Hermanos Flores representará a El Salvador en Coachella por segunda ocasión

La Orquesta Hermanos Flores se presentará nuevamente en uno de los festivales musicales más importantes del mundo, Coachella, este próximo sábado 18 de abril.

La agrupación salvadoreña se alista para subir por segunda ocasión a uno de los escenarios más codiciados por artistas internacionales, llevando su música a una audiencia global.

Como parte de esta participación, se ha organizado una transmisión especial en un cine al aire libre en El Salvador, donde las familias podrán disfrutar del concierto en conjunto.

La proyección está programada para iniciar a las 4:55 de la tarde, momento en el que se podrá ver completa la actuación del grupo en el reconocido festival. Con esta presentación, la Orquesta Hermanos Flores continúa posicionando el talento salvadoreño en escenarios internacionales.