Paramount garantiza 45 días de exhibición de sus películas en cines antes de pasar al streaming

AFP

El director ejecutivo de Paramount Skydance, David Ellison, anunció a partir de este jueves una ventana de exhibición de 45 días para sus películas antes de ir al streaming, en medio de tensiones por la posible fusión con Warner Bros.

Ellison realizó el anuncio en la aguardada presentación de Paramount Pictures en la CinemaCon, que reúne en Las Vegas a los dueños de cine.

En la convención se especulaba sobre su presencia, dado que el miércoles no compareció en una audiencia en el Senado para hablar de la fusión de 111,000 millones de dólares excusándose por la muerte de un familiar.

La presentación de Paramount arrancó con un video, dirigido por Jon M. Chu, y narrado por Tom Cruise, focalizado en el compromiso del estudio con la pantalla grande.

«El futuro es Paramount», se escuchó al fin de la pieza en lo que pareció un mensaje premonitorio. «Y el futuro se ve muy bien desde aquí», complementó Cruise mirando a la ciudad de oropel en el tope de un tanque.

Ellison abordó directamente el tema de la compra de Warner Bros., a la que se opone la directiva de Cinema United, que organiza la CinemaCon y congrega cientos de dueños de cines del mundo, por considerar que la concentración de medios es perjudicial para la industria.

«Vine aquí hoy porque quería verlos a todos a los ojos y darles mi palabra», dijo Ellison. «Una vez fusionados con Warner Bros. vamos a hacer un mínimo de 30 películas por año», dijo Ellison.

«Larga vida a las películas», dijo el ejecutivo.

Entre los destaques de la presentación de Paramount está una tercera entrega de «Top Gun» que reunirá a Cruise con el director de la primera cinta de 1986, Jerry Bruckheimer, así como la adaptación a la pantalla grande del popular videojuego «Call of Duty«, que debe llegar a los cines en 2028, bajo la dirección de Pete Berg y el guión de Taylor Sheridan.