Cuatro personas fallecen en trágico accidente en carretera hacia Santa Ana

Tres mujeres y un hombre de la tercera edad perdieron la vida tras un fatal accidente de tránsito registrado en el kilómetro 42 ½ de la carretera que conduce de San Salvador hacia Santa Ana.

De acuerdo con el informe preliminar, el conductor del vehículo perdió el control, impactó contra un árbol y posteriormente se precipitó fuera de la carretera, provocando el fatal desenlace.

Al lugar acudieron socorristas de Cruz Verde Salvadoreña, filial El Congo, quienes al evaluar a las víctimas confirmaron que los cuatro ocupantes ya no presentaban signos vitales.

Las autoridades se hicieron presentes en la zona para realizar las inspecciones correspondientes y determinar las causas del accidente.