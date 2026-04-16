Tini Stoessl llegará por primera vez a El Salvador

Cosmo Producciones anuncia oficialmente la esperada llegada de la reconocida cantante argentina, Tini Stoessel, a El Salvador, como parte de su nueva gira internacional Futttura Tini World Tour 2026.

El esperado concierto se llevará a cabo el próximo 12 de septiembre de 2026, prometiendo una noche inolvidable llena de música, emoción y grandes sorpresas para todos sus fans salvadoreños.

Con una sólida trayectoria que inició en la televisión gracias a su papel protagónico como Violetta Castillo en la serie juvenil Violetta, producida por Disney Channel Latinoamérica y evolucionó hacia una exitosa carrera musical, Tini se ha consolidado como una de las artistas pop más influyentes de Latinoamérica.

A lo largo de los años, ha cosechado múltiples éxitos en plataformas digitales y escenarios internacionales, destacando por su versatilidad, energía y conexión con el público.

Entre sus canciones más populares se encuentran “Miénteme”, “La Triple T”, “Cupido”, “22” y “Fresa”, temas que han liderado rankings y acumulado millones de reproducciones alrededor del mundo.