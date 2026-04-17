El Salvador enfrentará a Marruecos en amistoso internacional en fecha FIFA

La selección nacional de El Salvador disputará un amistoso internacional de alto nivel ante Marruecos, el próximo 3 de junio, como parte de la próxima fecha FIFA.

El encuentro se llevará a cabo en el Northwest Stadium, escenario que albergará este importante compromiso para la Selecta. Este partido representa una prueba exigente para el combinado salvadoreño, que continúa su proceso de preparación enfrentando a selecciones de alto nivel competitivo en el ámbito internacional.

El amistoso ante Marruecos se suma a la planificación del cuerpo técnico con miras a fortalecer el rendimiento del equipo y consolidar su desarrollo de cara a futuros torneos, el juego se jugarán en Northwest Stadium, Ladover, MD.