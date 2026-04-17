Trump dice que le prohibió a Israel bombardear el Líbano y abre un nuevo frente de tensión con Netanyahu

La Nación

Una calma frágil domina el panorama en el Líbano tras la entrada en vigor del alto el fuego de diez días, ahora atravesada por una señal directa de Washington. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que su gobierno prohibió a Israel bombardear territorio libanés, en un intento por consolidar la tregua impulsada por su administración.

“El Estado de Israel no bombardeará más el Líbano. Estados Unidos le prohibió hacerlo. ¡Ya es suficiente! Gracias”, escribió el mandatario en su red Truth Social.

Por su parte, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, afirmó que, “a pedido de mi amigo el presidente Trump” —con quien, dijo, transformaron Medio Oriente y lograron éxitos extraordinarios—, Israel aceptó un alto el fuego temporal en el Líbano.

Y agregó que, a solicitud del mandatario estadounidense, se abre ahora una oportunidad para avanzar hacia una solución política y militar integrada con el gobierno libanés.

A pesar de ese mensaje, el ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, sostuvo más temprano que la operación militar contra Hezbollah no terminó.

Sus palabras cayeron como un balde de agua fría sobre la multitud de desplazados en el Líbano que hoy emprende el camino de retorno hacia las zonas devastadas del sur del país. El funcionario israelí aclaró que las maniobras sobre el terreno permitieron alcanzar objetivos estratégicos, pero remarcó que el conflicto dista de una resolución definitiva.

Katz fue directo al grano: si los combates se reanudan, los civiles libaneses tendrán que enfrentar una nueva evacuación forzosa.

La amenaza de Hezbollah

Bajo una línea similar, se expresó el grupo proiraní libanés Hezbollah, que afirmó este viernes que sus combatientes tienen “el dedo en el gatillo” por si Israel viola la tregua de diez días que entró en vigor durante la noche.

En un comunicado, Hezbollah asegura haber llevado a cabo durante la guerra de 45 días “2.184 operaciones militares” contra Israel y el ejército israelí en territorio libanés.“Los combatientes mantendrán el dedo en el gatillo porque desconfían de la traición del enemigo”, advirtió la milicia.