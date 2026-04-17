Caen sujetos que extorsionaban a comerciante en La Libertad desde 2025

Durante esta madrugada, la Fiscalía General de la República (FGR), junto a la Policía Nacional Civil (PNC), ejecutó un operativo con el objetivo de capturar a varios sujetos que integraban una estructura dedicada a extorsionar a un comerciante de La Libertad.

Estos sujetos venían operando desde el 2025 de forma sistemática. La víctima era obligada a pagar $200 mensuales y era constantemente amenazada por medio de llamadas telefónicas.

Las autoridades lograron detectar que la estructura estaba integrada por al menos 5 personas, entre ellas, un menor de edad. Todos ellos han sido individualizados y capturados gracias a entregas controladas de dinero.

Según las investigaciones, las extorsiones eran lideradas por el adolescente de 17 años, quien era el encargado de hacer las llamadas telefónicas, mientras que el resto de imputados, recolectaban el dinero y hacían remesas a través de farmacias y supermercados.

Los capturados son:

●Alfredo E.S

●Ana Gladis Lemus.

●Javier Alexander Zepeda Morales.

●Nayeli Yesenia Mejía Flores.

Nelson David Inocente Leonor.