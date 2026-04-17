Conductor ebrio, atropella a mujer y su hija, fue detenido tras intentar huir

La Policía Nacional Civil (PNC), reporto que un hombre identificado como Samuel Alejandro Medrano Merino, de 24 años, fue capturado luego de atropellar a una mujer y a su hija menor de edad sobre el bulevar de Los Héroes, en San Salvador.

De acuerdo con el informe policial, el conductor manejaba en estado de ebriedad y tras el hecho intentó darse a la fuga; sin embargo, en su huida colisionó contra otro vehículo, lo que permitió que fuera interceptado por un equipo de la Policía Nacional Civil.

Las autoridades confirmaron que la prueba de alcotest arrojó un resultado de 153 grados de alcohol en el organismo del detenido.

Las víctimas, una mujer y su hija, resultaron lesionadas y fueron trasladadas a un centro asistencial para recibir atención médica.

Medrano Merino será remitido por los delitos de conducción peligrosa y lesiones culposas, mientras continúan las investigaciones del caso.