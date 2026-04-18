Irán vuelve a imponer un «control estricto» sobre el estrecho de Ormuz citando el continuo bloqueo naval de EE.UU.

Por The Associated Press

Los bloqueos contrapuestos en el estrecho de Ormuz entraron en terreno desconocido el sábado. Estados Unidos siguió adelante con su campaña para aislar los puertos iraníes y Teherán dio marcha atrás tras su anuncio de apertura de la vía marítima y disparó contra un barco que intentó pasar.

La confusión en torno al estrecho amenazaba con agravar la crisis energética que sacude la economía global y con empujar a los dos países a otro capítulo del conflicto, incluso mientras los países mediadores se mostraban confiados con la posibilidad de alcanzar un nuevo acuerdo.

El mando militar conjunto de la República Islámica manifestó el sábado que “el control del estrecho de Ormuz ha vuelto a su estado anterior… bajo una estricta gestión y control de las fuerzas armadas”. Advirtió que seguirá bloqueando el tránsito por el paso mientras el bloqueo estadounidense a los puertos iraníes continúe vigente.

Dos lanchas cañoneras de la Guardia Revolucionaria abrieron fuego contra un petrolero que navegaba por el estrecho de Ormuz, reportó el sábado la Agencia de Operaciones de Comercio Marítimo (UKMTO), que depende del ejército británico. Indicó que el petrolero y la tripulación estaban a salvo, pero no identificó ni la embarcación ni su destino. TankerTrackers.com dijo que varios buques se vieron obligados a dar la vuelta en el estrecho, incluido un superpetrolero con bandera india, después de que Irán les disparara.

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