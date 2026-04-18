Black Coyote presenta “Cuerpo de Cristo”, una producción de gran formato en el país

La escena cultural salvadoreña se fortalece con el estreno de “Cuerpo de Cristo”, una ambiciosa producción teatral de la compañía Black Coyote, bajo la dirección de Migue Simán, que promete marcar un antes y un después en el teatro musical del país.

La obra debutó el pasado 16 de abril de 2026 en el escenario Millennium, consolidándose como una de las propuestas escénicas más grandes del año. Se trata de un montaje de gran formato que reúne a decenas de actores, músicos en vivo y una escenografía de alto nivel para narrar los últimos días de Jesús desde una perspectiva innovadora.

Lejos de los enfoques tradicionales, la producción apuesta por una narrativa coral, donde la historia se cuenta a través de los personajes que rodearon a Jesús, ofreciendo una experiencia más humana e inmersiva. Según su director, el proyecto ha sido trabajado durante varios años con el objetivo de posicionarlo como una propuesta seria dentro del teatro musical salvadoreño.

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Una producción de gran escala

“Cuerpo de Cristo” destaca no solo por su contenido, sino también por su magnitud técnica y artística. La puesta en escena incluye una orquesta completa en vivo, un equipo que supera las 50 personas entre artistas y técnicos, y una narrativa concebida para sentirse como una experiencia cinematográfica sobre el escenario.

La obra, además, incorpora música original y una propuesta estética que combina drama, espiritualidad y espectáculo, dirigida a un público amplio, incluyendo familias.

Temporada y funciones

La temporada se desarrolla hasta inicios de mayo en el escenario Millennium, con funciones distribuidas entre semana y fines de semana, facilitando el acceso a distintos públicos. Los boletos se encuentran en diferentes categorías de precio, reflejando la apuesta por hacer del teatro una experiencia accesible sin sacrificar calidad.

Impulso al teatro nacional

Con este estreno, Black Coyote reafirma su apuesta por elevar el nivel de las artes escénicas en El Salvador, consolidándose como una de las productoras más activas en la creación de espectáculos de alto nivel.

“Cuerpo de Cristo” no solo representa una propuesta artística, sino también un esfuerzo por transformar la manera en que el público salvadoreño consume teatro, apostando por producciones más ambiciosas, emocionales y técnicamente complejas.