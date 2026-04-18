Black2K encenderán la nostalgia dosmilera en El Salvador

La nostalgia por los años 2000 se apoderará del público salvadoreño este sábado 18 de abril con el esperado concierto Black2K, un evento que reunirá a reconocidas agrupaciones internacionales como Plastilina Mosh en una noche cargada de música, recuerdos y energía.

El espectáculo se llevará a cabo en el recinto BeSport, en Nuevo Cuscatlán, a partir de las 7:00 p.m., como parte de una producción de Cosmo Producciones, que apuesta por revivir la esencia de una de las décadas más influyentes en la cultura pop.

Un viaje directo a los 2000

El evento, denominado Back2K, ha sido concebido como una experiencia musical que transporta al público a la era dorada del pop rock, el alternativo y la estética Y2K. En el escenario, los asistentes podrán corear éxitos que marcaron a toda una generación, en un formato que mezcla espectáculo en vivo con una fuerte carga emocional y nostálgica.

Plastilina Mosh, originarios de Monterrey, México, son considerados referentes del sonido alternativo latino de finales de los 90 y principios de los 2000, gracias a su fusión de géneros como rock, hip-hop, electrónica y jazz. Entre sus temas más populares destacan “Mr. P-Mosh”, “Peligroso Pop” y “Niño Bomba”.

Nuevas localidades y ambiente festivo

A través de sus redes sociales, la productora anunció cambios en la experiencia del evento, manteniendo el enfoque en una “fiesta dosmilera” para el público. Las localidades disponibles son:

Platinum (silla): $45

VIP: $25

General: $15

La organización invita a los asistentes a vivir el concierto como una auténtica celebración, donde la música, la estética retro y el ambiente festivo serán protagonistas.

Más que un concierto

Black2K no se presenta únicamente como un show musical, sino como una experiencia inmersiva que busca reconectar al público con una época marcada por los CD, los primeros reproductores MP3 y los videoclips que dominaron la cultura juvenil.

Con una mezcla de nostalgia, energía en vivo y artistas icónicos, todo apunta a que esta será una de las noches más memorables del calendario de espectáculos en El Salvador.