Sábado marcado por múltiples accidentes de tránsito en El Salvador deja varios lesionados

Este sábado se registró una serie de accidentes de tránsito en distintos puntos del país, reflejando nuevamente la problemática de la siniestralidad vial que afecta al territorio nacional.

Uno de los hechos más relevantes ocurrió sobre la carretera hacia Acajutla, donde se reportó un siniestro vial múltiple, según informó el Viceministerio de Transporte (VMT). En el lugar se hicieron presentes gestores de tránsito junto a equipos de emergencia, quienes brindaron atención a los afectados y realizaron labores para garantizar la seguridad vial en la zona.

De acuerdo con reportes preliminares, en este sector ya se han registrado otros incidentes similares en las últimas horas, incluyendo accidentes con personas lesionadas en el tramo que conecta Sonsonate con Acajutla.

#UltimaHora | Se registra un siniestro vial múltiple sobre la carretera a Acajutla, informó el VMT



Gestores de tránsito ya se encuentran en el lugar, junto a equipos de emergencia, brindando atención y seguridad en la zona. pic.twitter.com/12V3ddeOvO — El Metropolitano (@ElMetroDigital) April 18, 2026

Otro percance se registró en la Autopista Los Chorros, específicamente en las cercanías de la ex báscula, donde cuerpos de socorro de Cruz Verde Salvadoreña atendieron un accidente de tránsito que dejó cuatro personas lesionadas. Los heridos fueron estabilizados en el lugar y posteriormente trasladados a centros asistenciales.

Asimismo, se reportó que el conductor de una coaster de la ruta 4L perdió el control de la unidad, impactando contra los separadores de la vía. Este tipo de accidentes relacionados con el transporte colectivo continúa siendo una de las principales preocupaciones en materia de seguridad vial.

Una problemática recurrente

El Salvador enfrenta una alta incidencia de accidentes de tránsito, muchos de ellos asociados a factores como la imprudencia al volante, exceso de velocidad y fallas mecánicas. Solo en las últimas horas, distintos reportes ciudadanos y de cuerpos de socorro han evidenciado múltiples emergencias viales en diferentes puntos del país.

Las autoridades reiteran el llamado a los conductores a respetar las normas de tránsito, mantener la prudencia y verificar el estado mecánico de los vehículos, especialmente durante los fines de semana, cuando aumenta la movilidad en las carreteras.