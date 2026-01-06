Exhiben estatua de Nayib Bukele, en el Museo de Cera de México

El Museo de Cera de México anunció la incorporación de una figura del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, como parte de sus exhibiciones permanentes, convirtiéndose en una nueva atracción para turistas nacionales y extranjeros.

La figura de Nayib Bukele estará disponible para que el público pueda tomarse fotografías, destacando por su alto nivel de detalle y el notable parecido con el presidente. Cada rasgo ha sido cuidadosamente elaborado, reflejando fielmente la imagen del mandatario salvadoreño.

Bukele forma parte de las exhibiciones con figuras emblemáticas como Luisito Comunica, Lady Gaga, Bad Bunny, Shakira, Madonna, Michael Jackson, Justin Bieber, Pitbull, Messi, Ronaldo, El Santo, Lorena Ochoa, entre otros.

El Museo de Cera de la CDMX está ubicado en la emblemática Hacienda de la Teja, una joya arquitectónica de estilo Art Nouveau construida entre 1900 y 1904 por el reconocido arquitecto Antonio Rivas Mercado. Esta majestuosa casona, considerada patrimonio histórico, es el escenario perfecto para una experiencia única llena de emoción y diversión.